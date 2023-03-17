Gedson'a Premier Lig'den sürpriz talip

Şenol Güneş ile birlikte performansını katlayan Gedson için yeniden Avrupa kulüpleri de devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson'a Premier Lig'den sürpriz talip
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17 Mart 2023 11:46
Bu sezon orta sahada gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Gedson Fernandes, taraftarın sevgilisi oldu.

Geride kalan 26 karşılaşmada 5 asist yapan yıldız oyuncu, skora yaptığı katkının yanında saha içi liderliği ile alınan birçok puanda başrol oynadı. Benfica altyapısından yetişen, bir dönem Tottenham forması giyen Gedson için yeniden Avrupa kulüpleri de devreye girdi.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarının Gedson Fernandes'i izlemeye aldığı ve girişimlerde bulunmak için hazırlıklara başladığı bilgisine ulaşıldı. Ancak 24 yaşındaki yıldızın, sözleşmesindeki madde gereğince satıştan elde edilecek miktarın yüzde 50'si Benfica'ya gidecek.

Hâl böyle olunca da Beşiktaş'ın makul bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakacağı belirtildi. 

 
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