Gaziantep'te Vetrih son kontrole kaldı

Gaziantep FK'da geçtiğimiz sezon sonu yakalandığı koronavirüs sonrası kasık bölgesinde emboli (damarda pıhtılaşma, tıkanıklık) oluşan Vetrih'in ilk maça yetişeceği öğrenildi.



Takımla birlikte çalışmalara katılan ve bir yandan da kasık bölgesinde oluşan damar tıkanıklığı tedavisinede devam edilen Vetrih'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.



Sağlık ekibi tarafından sürekli kontrolleri yapılan Vetrih'in Karagümrük maçı öncesi son kez durumuna bakılacağı belirtilirken büyük ölçüde giderilen tıkanıklığın 10 günlük süre içerisinde de giderileceği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un onay vermesi durumunda ise Sloven oyuncu sahadaki yerini alacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



Haber: ALİ BUDAK



