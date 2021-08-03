Gaziantep'te Vetrih son kontrole kaldı

Gaziantep FK'da geçtiğimiz sezon sonu yakalandığı koronavirüs sonrası kasık bölgesinde emboli oluşan Vetrih'in ilk maça yetişeceği kaydedildi.

Abone Ol
Gaziantep'te Vetrih son kontrole kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2021 12:48
Gaziantep FK'da geçtiğimiz sezon sonu yakalandığı koronavirüs sonrası kasık bölgesinde emboli (damarda pıhtılaşma, tıkanıklık) oluşan Vetrih'in ilk maça yetişeceği öğrenildi.

Takımla birlikte çalışmalara katılan ve bir yandan da kasık bölgesinde oluşan damar tıkanıklığı tedavisinede devam edilen Vetrih'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sağlık ekibi tarafından sürekli kontrolleri yapılan Vetrih'in Karagümrük maçı öncesi son kez durumuna bakılacağı belirtilirken büyük ölçüde giderilen tıkanıklığın 10 günlük süre içerisinde de giderileceği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un onay vermesi durumunda ise Sloven oyuncu sahadaki yerini alacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Haber: ALİ BUDAK


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.