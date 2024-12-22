Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yaz transfer döneminde bazı olumsuzluklardan dolayı transferinin gerçekleşmediği Emmanuel Boateng ateşi yeniden yakıldı.



Sezon başında Arabistan'ın Al-Orobah FC takımına giden ancak burada alacağının uzun bir süre ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek boşa çıkan Boateng ile yeniden temas kuruldu.



Yaklaşık 10 gündür oyuncu ile temas halinde olan Gaziantep FK transfer komitesi, Gazi Spor'un haberine göre, Boateng'in de gelmek istemesi sebebiyle anlaşma şartları üzerinde konuşma aşamasına geçti.



Gaziantep FK'da oynamak isteme ısrarı sebebiyle oyuncuya da sıcak bakan kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri, futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.



İspanya'da ailesi ile birlikte bulunan Emmanuel Boateng, pazar günü saabh saatlerinde Gaziantep'e geldi.



Rio Ave, Levante, DL Yifang, DL Pro ve Al-Orobah FC'de forma giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet, kariyerinde çıktığı 217 maçta, 45 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.



