Gaziantep FK, Trabzon'a karşı seriyi korumak istiyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA
Gaziantep FK, Trabzon'a karşı seriyi korumak istiyor
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01 Ekim 2020 13:07
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor. 

Gaziantep FK'de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

- Gaziantep FK evinde yenilmiyor 

Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.

Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı. 



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