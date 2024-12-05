Gaziantep FK, tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gaziantep FK, evinde Batman Petrolspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren tek golü 90+2'de Kenan Kodro kaydetti.



Gaziantep FK, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

