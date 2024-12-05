Gaziantep FK, tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Gaziantep FK, tek golle turladı
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05 Aralık 2024 22:44
Son güncelleme 05 Aralık 2024 23:35
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gaziantep FK, evinde Batman Petrolspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren tek golü 90+2'de Kenan Kodro kaydetti.

Gaziantep FK, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
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