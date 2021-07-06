Gaziantep FK sol bekini buldu: Halil İbrahim Pehlivan

Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı ve bir aksilik olmaması durumunda kadrosuna katacağı Halil İbrahim Pehlivan Bolu'da sağlık kontrolünden geçti.



Gaziantep Güneş gazetesi spor müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Kırmızı siyahlı takımın sol bek mevkisi için bir süredir transfer etmek istediği İbrahim Pehlivan Gaziantep'e gelmeden direkt Bolu'ya davet edildi.



Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanırken İbrahim Pehlivan'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



