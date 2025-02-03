Gaziantep FK penaltı bekledi

Gaziantep FK, Galatasaray maçının son anlarında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK penaltı bekledi
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03 Şubat 2025 22:06
Gaziantep FK, Galatasaray maçının son dakikalarında penaltı bekledi.

Halil Dervişoğlu ile Davinson Sanchez arasındaki mücadelede her iki futbolcu da faul bekledi. Hakem Kadir Sağlam, faulün Davinson'a yapıldığını belirtti.

VAR Hakemi Fabio Maresca, oyunun başlamasını bekletti ve pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceledi.

Gaziantepli oyuncular penaltı beklerken, VAR incelemesi sonrası oyun Galatasaray'ın faul atışıyla başladı.

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