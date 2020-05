Gaziantep FK ligin kalan haftalarından umutlu!

Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de kalan 8 maçta iyi sonuçlar alacaklarına inandığını bildirdi.Büyükekşi, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, salgınla mücadele konusunda çok hassas ve titiz bir süreç yürütüldüğünü belirterek, kulüp olarak her zaman insan sağlığını ön planda tutarak çalışmalara destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.Bu süreçte kulüpte herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmamış olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:"Türkiye'de herkesin futbolu çok özlediğini gözlemliyoruz ve ligin geri kalan kısmında belki de taraftarlarımız yanımızda olmayacak. Onların sezon başından bu yana büyük desteğini her zaman yanımızda gördük ancak bundan sonraki süreçte kalbimizde hissedeceğiz. Futbolcularımızın da antrenmanları çok özlediğini biliyorum ve çalışmalarımıza dün itibarıyla başladık. Bizler bu süreçte de insan sağlığını her zaman olduğu gibi öncelik olarak göreceğiz. Umut ediyorum ki tüm takımlar sağlıklı ve iyi bir hazırlık sürecinin ardından belirtilen takvime göre liglere yeniden başlayacaktır."Büyükekşi, Süper Lig'in sağlıklı bir şekilde yeniden başlamasının ardından iyi sonuçlar almaya devam edeceklerine inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Süper Lig'in belirtilen takvime göre başlamasının ardından sıkı bir süreç yaşayacağız. Sezon başından bu yana kötü zamanlarda bile takımımıza ve teknik heyetimize hep güvendik ve arkalarında durduk. Geldiğimiz noktaya baktığımızda hedefimizi ilk 10 olarak belirtmiştik ve şu anda da 9. sırada yer almamız, önemli işler başardığımızı gösteriyor. Son 8 maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan da iyi sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum. Umut ediyorum ki bu süreci tüm takımlar sağlıklı bir şekilde atlatacak ve ligimize yeniden başlayacağız."Yurt dışına giden teknik heyet ve futbolcuların kente dönüşüyle beraber karantinaya alındığını anımsatan Büyükekşi, şunları ifade etti:"Bu süreci sevdikleriyle geçirmek isteyen arkadaşlarımıza da saygı duymak zorundaydık. Şu an 4 futbolcumuzla birlikte teknik heyetimiz, yurtlarda karantinada bulunuyor. Kaptanlarımız Günay Güvenç ve Kana Bıyık'ın yanı sıra Souleymane Diarra'nın karantinası önümüzdeki gün bitiyor. Onlar da Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı prosedürlerin ardından takımımıza katılacak. Bu süreçte tüm personelimizle onların yanında olduk, bir eksiklik hissetmemelerini sağladığımıza inanıyorum. Yaklaşık bir hafta sonra yeniden teknik direktörümüzle ve tüm futbolcularımızla birlikte tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız."Türkiye'nin salgın sürecinde başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu belirten, güzel günlerin yakında geleceğine inandığını aktaran Büyükekşi, herkesin alınan tedbirlere uyması konusunda çağrıda bulundu.