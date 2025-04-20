Gaziantep FK'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Ligi'nde Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Gaziantep FK, hakeme yönelik tepkili paylaşımlarda bulundu.Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan kırmızı, sarı kart görerek cezalı durumuna düşen David Okereke ve Kacper Kozlowski ise maç sonunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Gaziantep FK, gelecek maç Fenerbahçe ile karşılaşacak ve 3 önemli eksik verdi.Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK,ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ilepaylaşımlarında bulundu.