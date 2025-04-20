Gaziantep FK'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Ligi'nde Başakşehir ile oynadığı maçın ardından Gaziantep FK, maç sonunda hakeme yönelik tepkilerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'den hakem tepkisi!
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20 Nisan 2025 15:50
Son güncelleme 20 Nisan 2025 16:16
Trendyol Süper Ligi'nde Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Gaziantep FK, hakeme yönelik tepkili paylaşımlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan kırmızı, sarı kart görerek cezalı durumuna düşen David Okereke ve Kacper Kozlowski ise maç sonunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Gaziantep FK, gelecek maç Fenerbahçe ile karşılaşacak ve 3 önemli eksik verdi.

MAÇ SONU PAYLAŞIMLAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK"paylaşımlarında bulundu.
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