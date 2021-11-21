Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik!
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21 Kasım 2021 15:38
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.


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