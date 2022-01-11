Gaziantep FK'da ayrılık için anlaşma

Gaziantep FK'da ayrılması an meselesi olan Enver Cenk Şahin ile sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda anlaşma sağlandı.



Daha önce hem teknik direktör Erol Bulut hem de Başkan Cevdet Akınal ile görüşerek oynayabileceği bir takıma gitmek için izin isteyen Cenk Şahin ile sözleşmelerin feshedileceği ortaya çıktı.



Bursaspor ile prensip anlaşmasına varan 27 yaşındaki hücum oyucunsunun, kulübün kendisine yapacağı ödemeyi beklediği gelen bilgiler arasında yer aldı.



HABER: Ali Budak





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