23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: "Üst düzey bir oyuncu"

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Avrupa Ligi'ndeki Vitoria Plzen maçından önce açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, milli oyuncu Zeki Çelik'den övgüyle bahsetti.

23 Ekim 2025 13:52
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Üst düzey bir oyuncu'




UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Roma – Viktoria Plzen karşılaşması öncesinde İtalyan ekibinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Müsabaka öncesi Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Deneyimli teknik adam, maçın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç bizim için çok önemli ve kazanmak istiyoruz. Bütün maçlar oynanmalı. Evet, rakip taraftarlar tarafından çok tanınan bir takım değil ama ben birkaç maçlarını izleme fırsatı buldum. Gerçekten zor bir rakip. Onları yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

"YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ SAKATLIK RİSKİ YARATIYOR"

Yoğun fikstürün futbolcular üzerindeki etkisine değinen Gasperini, oyuncularının fiziksel durumundan memnun olduğunu dile getirdi:

"Haftada birden fazla maç oynamak sakatlık riski açısından zor. Küçük bir sakatlık bile birkaç maçı kaçırmaya neden olabiliyor. Ancak fiziksel olarak oyuncularım iyi durumda. Çok iyi çalışıyorlar ve arka arkaya maç oynayabilecek kondisyondalar."

ZEKİ ÇELİK'E ÖZEL ÖVGÜ

Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in performansına da özel olarak değindi:

"Zeki şu anda çok iyi bir dönem geçiriyor. Atletik ve teknik açıdan üst düzey bir oyuncu. Sezona çok iyi başladı ve geçtiğimiz hafta Inter'e karşı da mükemmel bir performans sergiledi. Form grafiği oldukça yüksek."

Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Gasperini'nin açıklamaları, milli futbolcunun takımdaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

"SERIE A BU SEZON ÇOK DENGELİ"

İtalyan teknik direktör, ligin genel görünümünü de değerlendirdi:

"İtalya Ligi'nde 7-8 takım birbirine çok yakın seviyede. Her takım için her maç zor geçiyor. Ayrıca bazı takımlar Avrupa kupalarında da mücadele ediyor, bu da ekstra bir yük getiriyor. Şu anda ligi çözmek kolay değil, tek kesin olan şey bunun çok dengeli bir sezon olacağı."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
