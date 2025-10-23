Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Üst düzey bir oyuncu'

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Roma – Viktoria Plzen karşılaşması öncesinde İtalyan ekibinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Müsabaka öncesi Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



"BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"



Deneyimli teknik adam, maçın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Bu maç bizim için çok önemli ve kazanmak istiyoruz. Bütün maçlar oynanmalı. Evet, rakip taraftarlar tarafından çok tanınan bir takım değil ama ben birkaç maçlarını izleme fırsatı buldum. Gerçekten zor bir rakip. Onları yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."



"YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ SAKATLIK RİSKİ YARATIYOR"



Yoğun fikstürün futbolcular üzerindeki etkisine değinen Gasperini, oyuncularının fiziksel durumundan memnun olduğunu dile getirdi:



"Haftada birden fazla maç oynamak sakatlık riski açısından zor. Küçük bir sakatlık bile birkaç maçı kaçırmaya neden olabiliyor. Ancak fiziksel olarak oyuncularım iyi durumda. Çok iyi çalışıyorlar ve arka arkaya maç oynayabilecek kondisyondalar."



ZEKİ ÇELİK'E ÖZEL ÖVGÜ



Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in performansına da özel olarak değindi:



"Zeki şu anda çok iyi bir dönem geçiriyor. Atletik ve teknik açıdan üst düzey bir oyuncu. Sezona çok iyi başladı ve geçtiğimiz hafta Inter'e karşı da mükemmel bir performans sergiledi. Form grafiği oldukça yüksek."



Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Gasperini'nin açıklamaları, milli futbolcunun takımdaki önemini bir kez daha ortaya koydu.



"SERIE A BU SEZON ÇOK DENGELİ"



İtalyan teknik direktör, ligin genel görünümünü de değerlendirdi:



"İtalya Ligi'nde 7-8 takım birbirine çok yakın seviyede. Her takım için her maç zor geçiyor. Ayrıca bazı takımlar Avrupa kupalarında da mücadele ediyor, bu da ekstra bir yük getiriyor. Şu anda ligi çözmek kolay değil, tek kesin olan şey bunun çok dengeli bir sezon olacağı."



