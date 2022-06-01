Gareth Bale'dan ayrılık açıklaması

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale, takımdan ayrıldığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'u yenerek kazanan Real Madrid'de gözden düşen Bale, İspanyol devine veda etti.



"ASLA UNUTMAYACAĞIM"



Bale yaptığı açıklamada, "Bu mesajı, geçmişteki ve şimdiki tüm takım arkadaşlarıma, yöneticilerime, soyunma odasındaki ekibe ve beni destekleyen taraftarlara teşekkür etmek için yazıyorum. Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalimi gerçekleştirmek isteyen genç bir futbolcu olarak geldim. Real Madrid armasını göğsüme takmak, Santiago Bernabeu'da oynamak, şampiyonluklar kazanmak ve bu kadar ünlü olan şeyin bir parçası olmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak... Şimdi geriye bakıp düşündüğümde dürüstçe söyleyebilirim ki bu hayal gerçek oldu. Çok daha fazlası gerçek oldu. Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak ve Real Madrid oyuncusuyken başardıklarımıza ulaşmak inanılmaz bir deneyim oldu ve asla unutmayacağım" dedi.



"HALA MADRİD!"



Tecrübeli futbolcu, "Ayrıca Başkan Florentino Perez'e, Jose Angel Sanchez'e ve yönetim kuruluna bana bu kulüpte oynama fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte bu kulübün ve futbolun tarihinde sonsuza kadar yaşayacak anlar yaratmayı başardık. Bu bir onur oldu. Teşekkürler. HALA MADRİD!" diyerek sözlerini tamamladı.



TALİBİ ÇOK



Bu arada Real Madrid'e veda eden 32 yaşındaki Bale için, Newcastle United, Rangers, Milan, Celtic, Juventus, Manchester United, Villarreal, Nottingham Forest gibi kulüplerin gündemde olduğu iddia ediliyor.



REAL MADRİD'DE NE YAPTI?



Tecrübeli futbolcu Madrid ekibinde 258 maçta 106 gol atarken, 67 de asist yaptı. 19 kupa kazanan Bale, 100 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e katılmıştı.



