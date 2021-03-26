Gambiya ilk kez Afrika Kupası'nda

Afrika Uluslar Kupası'na katılma mücadelesi veren Gambiya, Angola'yı 1-0 yenerek tarihinde ilk kez kupanın vizesini aldı.

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Gambiya ilk kez Afrika Kupası'nda
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26 Mart 2021 07:47
Batı Afrika ülkesi Gambiya, Angola'yı 1-0 mağlup ederek tarihte ilk defa Afrika Uluslar Kupası (AFCON) turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Kamerun'da düzenlenecek 2022 AFCON turnuvası elemelerinde Gambiya'nın Akrepler adı verilen takımı ile Angola'nın Palancas Negras isimli takımı, Gambiya'daki Bakau Stadı'nda karşılaştı.

Maçın 62'nci dakikasında Gambiya'nın oyucusu Assan Ceesay'in golüyle takımın 2022 AFCON turnuvasındaki yeri belirlendi.

Gambiya tarihte ilk defa AFCON turnuvasına katılmaya hak kazanırken Gabon, Mısır, Komor Adaları, Zimbabve ve Gana da elemeleri geçti.



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