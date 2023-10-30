Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı

A Milli Futbol Takımı'nın 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı
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30 Ekim 2023 15:52
A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın başlayacak.

Galler-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, bin 400 lira olarak belirlendi.

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