Galler, tek golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler, sahasında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Galler, tek golle kazandı
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14 Ekim 2024 23:40
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Cardiff City'deki maçı Galler, 1-0'lık skorla kazandı.

Galler'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada penaltıdan Harry Wilson attı.

Bu sonucun ardından Galler, grupta 8 puana yükseldi. Karadağ, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.

Galler, grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım'a konuk olacak. Karadağ, sahasında İzlanda'yı konuk edecek.

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