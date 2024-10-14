UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Cardiff City'deki maçı Galler, 1-0'lık skorla kazandı.
Galler'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada penaltıdan Harry Wilson attı.
Bu sonucun ardından Galler, grupta 8 puana yükseldi. Karadağ, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.
Galler, grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım'a konuk olacak. Karadağ, sahasında İzlanda'yı konuk edecek.
Galler'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada penaltıdan Harry Wilson attı.
Bu sonucun ardından Galler, grupta 8 puana yükseldi. Karadağ, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.
Galler, grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım'a konuk olacak. Karadağ, sahasında İzlanda'yı konuk edecek.