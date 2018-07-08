Galatasaray'ın Glik teklifini doğruladı

Kadro takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper adaylarından Kamil Glik konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki Polonyalı stoperin menaceri Jaroslaw Kolakowski, Sarı-Kırmızılı kulübün ilgisi hakkında çok önemli açıklamalara imza attı. Geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılma talebiyle gündeme gelen Glik için çok sayıda transfer teklifi aldıklarını belirten Kolakowski, "Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'a ait. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme var diyemem. Gelecek günlerde Glik'in transferinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.Galatasaray, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu cephesinden gelen olumlu geri dönüşle beraber harekete geçen Sarı- Kırmızılılar, bu talebi Monaco'ya iletmeye hazırlanıyor. Torino'dan 2 yıl önce 11 milyon Euro'ya transfer edilen Glik'in 3 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın yaklaşık 2.5 - 3 milyon Euro civarında bir kiralama bedeli önerisiyle Fransız kulübünü ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.1.90 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kamil Glik, Monaco'ya transfer olmadan önce 6 yıl boyunca İtalya Ligi'nde forma giydi. Palermo, Bari ve Torino için ter döken Polonyalı stoper, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla Monaco'ya gitmişti. 2018 Dünya Kupası ise hem Glik hem de Polonya için hayal kırıklığı oldu. Sarı-Kırmızılılar, Kamil Glik'in tecrübesi ve kalitesiyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.