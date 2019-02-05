Galatasaray'ın eski gözdesine Wien talip

BADJI: ''ÇİN'DEN TEKLİFİ DUYUNCA HEMEN 'HAYIR' DEDİM''

Transfer döneminde adı sıkçaile anılan ve Djurgarden forması giyen golcü oyuncuiçin Avusturya'dan teklif geldi.Djurgarden'in Galatasaray'dan transfer için 4,3 milyon euro istediği Badji'yetalip oldu. İsveç basınında yer alan haberde Rapid Wien'in Djurgarden'e Badji için 1,5 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.İsveç basınına göre Djurgarden ile pazarlıklar sürerken, Badji'nin transferi yaklaşık 2 milyon euroya bitecek.Aliou Badji de İsveç basınına transferiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Djurgarden'in genç golcüsü Çin'den gelen teklifi hemen reddettiğini söylerken, ''Teklifi duyunca hiç düşünmeden 'Hayır' dedim. Çin'e gitmek için çok gencim. Evet, para kazanmamız gerekiyor ama önümde para kazanabileceğim uzun yıllar var. Çin'in dışında Mısır ve Suudi Arabistan'dan da teklif aldım ama kulübüme kesinlikle gitmeyeceğimi ilettim'' dedi.