Galatasaray'da Radamel Falcao tepkisi

MAÇLARIN NEREDEYSE YARISINI KAÇIRDI

SOSYAL MEDYADA FALCAO PAYLAŞIMLARI

'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao, sosyal medyada da gündeme oturdu.Puan kaybı yaşanan maçın ardından ekrana getirilen ve telefonuyla oynadığı görülen Kolombiyalı golcü için dikkat çeken birçok paylaşım yapıldı.Galatasaray taraftarları, geldiği günden bu yana 29 maçta oynayan ve 25. kez sahaya çıkamayan tecrübeli oyuncuya tepki gösterdi.Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir'in de sakatlıkları olmasına rağmen takıma girmesi sonrasında Falcao'ya olan tepki sesleri de yükseldi.