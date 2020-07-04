Galatasaray'da Marcao geri döndü

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Onyekuru'nun ayrılığı şok etkisi yaratırken, bir de iyi haber geldi.



Sarı-kırmızılılarda daha önce sezonu kapattığı konuşulan Marcao, Trabzonspor maçında oynamaya hazır olduğunu belirtti.



Marcao yaptığı açıklamada, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Maçımıza tam olarak konsantre oldum ve Hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.



