Galatasaray'da Marcao geri döndü

Galatasaray'da daha önce sezonu kapattığı belirtilen Marcao, Trabzonspor maçında oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Marcao geri döndü
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04 Temmuz 2020 23:56
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Onyekuru'nun ayrılığı şok etkisi yaratırken, bir de iyi haber geldi.

Sarı-kırmızılılarda daha önce sezonu kapattığı konuşulan Marcao, Trabzonspor maçında oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Marcao yaptığı açıklamada, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Maçımıza tam olarak konsantre oldum ve Hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.



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