Galatasaray'da iç huzur operasyonu!

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futbolculara olan borcu 4 aylık maaşları ve şampiyonluk primleri ile birlikte toplam 20 milyon Euro'ya ulaşıyordu.Teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak'a, "Önce oyuncuların paralarını ödeyelim, transfere sonra bakarız" dedi. Yönetim de bunun üzerine futbolculara toplam 11 milyon Euro'luk ödeme yaptı. 'Önce iç huzur' diyen Cengiz ve Albayrak yeni sezon başlamadan futbolculara olan borçları sıfırlamak için çalışıyor.Geçtiğimiz sezonun bitiminde 35 gün tatil yapan Galatasaray takımında tatilden idmansız dönen bir tek futbolcu bile yok. Tatil öncesi tüm futbolcularına çalışma programı veren Galatasaray teknik heyeti, söylediklerinin yerine getirilmiş olması nedeniyle son derece mutlu. Bazı futbolcular hafif geride olsa da, Serdar Aziz, Rodrigues, Selçuk İnan, Ahmet Çalık kampa fit gelerek 'aferin'i kaptılar.Fatih Terim'i İsviçre'deki sezon hazırlıkları sırasında zorlayan bir tek şey var; o da torun hasreti. Tecrübeli teknik adamın Türkiye'den uzak kaldığı şu günlerde en büyük özlemi torunları. Yaz tatilini torunları Yaman Çetin, Nil ve Naz Bahçekapılı ile geçiren Fatih hoca bu hasretini gidermek için kızlarından bol bol video çekip göndermelerini istiyor. Fatih hoca kampta fırsat bulduğu her an ya videoları izliyor ya da Türkiye'deki kızları ve torunları ile görüntülü konuşma yapıyor.Galatasaray ısrarla Trezeguet'yi istiyor ve peşini bırakmıyor. Taraftarlar da haklı olarak, "Bu ısrar niye?" diye soruyor. Hemen açıklayalım... Fatih Terim transferde Galatasaray'ın uymak zorunda olduğu FFP kurallarına göre hareket ediyor. Amacı, tıpkı UEFA ile yapılan anlaşmada yer aldığı gibi, Galatasaray'ı 3 yıl sonunda k,r eden bir kulüp haline getirmek. Ve Fatih hoca Trezeguet'nin potansiyeline inanıyor ve güveniyor. Bugün bonservisi 5.9 milyon Euro olsa da, ileride Galatasaray'a misli misli kazandıracağını düşünüyor, bu yüzden de Trezeguet'de ısrar ediyor.Galatasaray'ın FC Wil ile oynadığı ilk hazırlık maçında bazı oyuncuların kaderi belli oldu gibi. 90 dakika görev alan Lionel Carole'ün, bu performansıyla takımda ihtimali yok. Kiralık gittiği Sevilla'da da kendine geliştirememiş. Fatih hoca onu bu haliyle takımda tutmaz. Altyapıdan yetişen kaleci İsmail Çipe maçın en başarılı isimlerinden biriydi. Çok kritik kurtarışlara imza attı. 3'üncü kaleci olarak kendini sağlama aldı. Hatta böyle giderse Fatih hoca ikinci kaleci transferini bile rafa kaldırabilir. Performansı merak edilen diğer oyunculardan Ahmet Çalık iyi, Eren istekli, Rodrigues ise yine 'uçak gibi' idi!Gençleştirme aşısı yapmak isteyen Fatih Terim, Rosenborg'da forma giyen Erik Botheim'i çok beğenmiş, hatta yardımcıları Ümit Davala ile Necati Ateş'i bu oyuncuyu izlemeleri için Norveç'e göndermişti. Ancak Terim'in büyük gelecek gördüğü 18 yaşındaki golcü, altından, dövizden çok değer kazandı. Juventus, Real Madrid ve Milan'ın scoutlarının da izlediği Botheim için konuşulan rakamlar 7-8 milyon Euro'ya çıktı.