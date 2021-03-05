Galatasaray'da Henry Onyekuru duruldu!

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru adeta duruldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Henry Onyekuru duruldu!
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05 Mart 2021 09:55
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Devre arasında gelir gelmez çıktığı maçlarda fileleri havalandıran Henry Onyekuru sessizliğe gömüldü.

23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, ilk iki maçta 3 gol 1 asistle oynarken, çıktığı son 5 lig maçında skora katkı sağlayamadı.

Özellikle kafa vuruşlarında etkisiz kalan Onyekuru birçok pozisyonu harcayarak Ankaragücü maçında taraftarları üzdü. Nijeryalı yıldızın yine de oynaması bekleniyor. 



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