Galatasaray'da Henry Onyekuru duruldu!

Devre arasında gelir gelmez çıktığı maçlarda fileleri havalandıran Henry Onyekuru sessizliğe gömüldü.
23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, ilk iki maçta 3 gol 1 asistle oynarken, çıktığı son 5 lig maçında skora katkı sağlayamadı.
Özellikle kafa vuruşlarında etkisiz kalan Onyekuru birçok pozisyonu harcayarak Ankaragücü maçında taraftarları üzdü. Nijeryalı yıldızın yine de oynaması bekleniyor.
23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, ilk iki maçta 3 gol 1 asistle oynarken, çıktığı son 5 lig maçında skora katkı sağlayamadı.
Özellikle kafa vuruşlarında etkisiz kalan Onyekuru birçok pozisyonu harcayarak Ankaragücü maçında taraftarları üzdü. Nijeryalı yıldızın yine de oynaması bekleniyor.