Galatasaray'da flaş tepki: "Allah hesabını sorar"

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, Rizespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da flaş tepki: 'Allah hesabını sorar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2020 23:40
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçta verilen kararlar nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Uğurlu'nun daha önce de aleyhlerine hata yaptığını belirten yönetici, "Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçen sene Hatay'dan anımsıyoruz. Sahanın dışından gelen topa gol vermişti. Yukarıda Allah var, hesabını sorar." dedi.

İki sakatlığın olduğu pozisyonda da kart çıkmadığını belirten Recevik, "Muslera'nın ayağı kırıldı, Andone sedye ile çıkıp sakatladılar, iki pozisyonda sarı kart bile verilmedi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için