Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor

Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği 500 bin lira dışında, işadamı Galip Öztürk 1 milyon, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verirken, camianın ileri gelenleri ve taraftarlar yapılan kampanyaya ilgi göstermedi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor
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28 Ocak 2021 08:18
Galatasaray'da başlatılan "Aslan Gibi Sponsor" kampanyası sönük kaldı. Taraftar grubunun sosyal medyada başlattığı ve ertesi gün Başkan Mustafa Cengiz tarafından kamuoyuna duyurulan kampanyada istenen rakamlara ulaşılamadı.

Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği 500 bin lira dışında, işadamı Galip Öztürk 1 milyon, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verirken, camianın ileri gelenleri ve taraftarlar yapılan kampanyaya ilgi göstermedi.

Kulüp bir taraftan taraftar ve derneklerden bağış beklerken diğer taraftan ise üyelerinden aidatlarını erken ödemesini istedi. Şubat ayının sonuna kadar vakit bulunmasına karşın üyelere gönderilen yazıdan 400 liralık aidatın bir an önce ödenmesi istedi.

Maillerin yapılan kaydırma nedeniyle yanlış kişilere gittiği, birçok üyenin kişisel bilgisinin bu nedenle elden ele dolaştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Galatasaray İletişim Departmanı'nın dikkati çekildi.





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