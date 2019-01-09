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Galatasaray'a Serdar Aziz şoku! Florya'ya ihtarname...

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya'ya ödeme emri gönderdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'a Serdar Aziz şoku! Florya'ya ihtarname...
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09 Ocak 2019 11:33
SPORX ÖZEL - Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kendisinden kulüp bulmasını istediği yıldız futbolcu Serdar Aziz bu sabah 1.8 milyon euro alacağı ile ilgili noter aracılığı ile sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

Eren Derdiyok'un ardından Serdar Aziz'in de alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığı ile yasal işlem başlatması sarı-kırmızılıları şoka uğrattı.

Geçen sezona ait kulüpten yaklaşık 950 bin euor alacağı bulunan ve bu sezonda 4 maaşını almayan ve sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 1.8 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in bu sabah avukatı aracılığı ile Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya'ya ödeme emri gönderdiği ortaya çıktı.

Geçmişe dönük alacaklarını kulübünün talebi doğrultusunda yapılandıran ancak buna rağmen yaklaşık 1.5 yıldır hiç bir ödeme almayan Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ödeme emri çıkartmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin alacağı tavır merak konusu oldu.

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