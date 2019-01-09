Galatasaray'a Serdar Aziz şoku! Florya'ya ihtarname...

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kendisinden kulüp bulmasını istediği yıldız futbolcu Serdar Aziz bu sabah 1.8 milyon euro alacağı ile ilgili noter aracılığı ile sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.Eren Derdiyok'un ardından Serdar Aziz'in de alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığı ile yasal işlem başlatması sarı-kırmızılıları şoka uğrattı.Geçen sezona ait kulüpten yaklaşık 950 bin euor alacağı bulunan veortaya çıktı.Geçmişe dönük alacaklarını kulübünün talebi doğrultusunda yapılandıran ancak buna rağmen yaklaşıkardından sarı-kırmızılı yönetimin alacağı tavır merak konusu oldu.