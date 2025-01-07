Galatasaray zirvenin tek hakimi!

İlk 6 sıradaki takımların birbirleriyle yaptığı maçlarda Galatasaray 13 puan toplarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 3 puanda kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray zirvenin tek hakimi!
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07 Ocak 2025 10:38
Young Boys maçlarından dersler çıkaran Galatasaray'ın bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar tam 21 maçtır yenilmezken rakip tanımıyor.

Özellikle önemli maçları çok iyi oynayan Aslan, Süper Lig'in ilk 6 sırasında bulunan takımlara karşı da ezici bir üstünlük kurdu. Bu 6 takımın arasında oynadığı 5'er maçta en fazla puan toplayan takım Galatasaray oldu. 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yine zirveye yerleşti.

13 puan toplayan Galatasaray'ı, Beşiktaş 9 puanla takip ederken ardından Göztepe (7) geldi. Eyüp 5, Samsun ise topladığı 4 puanla onları takip ederken son sırada ise Fenerbahçe yer aldı.

Bu takımlar arasında galibiyet yüzü görmeyen tek ekip olan sarı-lacivertliler sadece 3 beraberlik alabilirken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 8 puan fark bulunurken, zor maçlarda ise bu fark 10'u buldu. 

 
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