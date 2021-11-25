Galatasaray ve Fenerbahçe maçları Tuttur'da!

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UEFA Avrupa Ligi'nde iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkacak. İlk olarak Galatasaray karşılaşması, daha sonra ise Fenerbahçe mücadelesi heyecanla takip edilecek. İki karşılaşma Tuttur'da kazandıracak.Tuttur'da TEK maç ve CANLI bahis seçenekleriyle bu akşamı kazançla kapatabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere 100 TL'ye kadar bonus fırsatı da sizleri bekliyor.