Galatasaray ve Fenerbahçe maçları Tuttur'da!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarına Tuttur'da oynayarak hemen kazanabilirsiniz.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray ve Fenerbahçe maçları Tuttur'da!
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25 Kasım 2021 19:12
UEFA Avrupa Ligi'nde iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkacak. İlk olarak Galatasaray karşılaşması, daha sonra ise Fenerbahçe mücadelesi heyecanla takip edilecek. İki karşılaşma Tuttur'da kazandıracak. 

Tuttur'da TEK maç ve CANLI bahis seçenekleriyle bu akşamı kazançla kapatabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere 100 TL'ye kadar bonus fırsatı da sizleri bekliyor. 

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