22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Galatasaray U19, Bodo/Glimt'i son nefeste yendi!

UEFA Gençlik Ligi 3. haftasında Galatasaray U19, Bodo/Glimt U19 karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Temsilcimiz, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, 90+2'de Eyüp Can Karasu'nun golü galibiyeti getirdi.

calendar 22 Ekim 2025 14:55
Haber: Sporx.com
UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray U19, sahasında Bodo/Glimt U19'u ağırladı.
 
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.
 
Galatasaray, 4. dakikada Efe Eriş ve 37. dakikada Furkan Koçak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
 
Bodo/Glimt, 52 ve 54. dakikalarda Grundstad Rodahl'ın golleriyle eşitliği yakaladı. Galatasaray'da 90+2'de Eyüp Can Karasu sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puana ulaşırken. Bodo/Glimt puansız durumda.
 
UEFA Gençlik Ligi'nin sonraki maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bodo/Glimt ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
