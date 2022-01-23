Galatasaray tribünlerinde tepki: Yönetim istifa

Galatasaray, Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilirken; maçın son dakikalarında tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray tribünlerinde tepki: Yönetim istifa
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23 Ocak 2022 21:11
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Galatasaray Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünlerde "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yapan sarı-kırmızılılar, bu tepkilerini stat dışında da sürdürdü.

Protokol tribünü önüne gelen bir grup taraftar, istifa yönündeki tezahüratlarına devam etti. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarları protokol tribünün önünden uzaklaştırdı.

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