Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi panik!

Süper Lig'de haftanın maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında pazar akşamı oynanacak.



Nef Stadyumu'ndaki mücadele zirve yarışını doğrudan ilgilendirirken, iki takımın birbiriyle mücadelesi kadar, hava şartları da büyük zorluk yaşatacak.



Meteorolojiden verilen bilgiye göre maçın oynanacağı saatlerde, stat çevresinde hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesi ve yoğun bir kar yağışı bekleniyor.



İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta da kar yağışı vardı. 23 Ocak 2022'teki o mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, Bakasetas ve Visca'nın golleriyle 2-1 kazanmayı başarmıştı.



Yetkililer önlem aldı



Herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı stat yetkilileri çeşitli tedbirler aldı. Özellikle zeminle ilgili çalışmalar 7/24 devam ediyor. Maç günü de çim ısıtıcıları devrede olacak ve karın zeminde birikmesinin önüne geçilecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ