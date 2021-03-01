Galatasaray, Terim ile rekorları bir bir kırıyor!

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta kayıp vermeyen Galatasaray, Aralık 2019-Mart 2020 arasından bu yana ilk kez üst üste 8 galibiyet aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Terim ile rekorları bir bir kırıyor!
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01 Mart 2021 10:23
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta kayıp vermeyen Galatasaray, Aralık 2019-Mart 2020 arasından bu yana ilk kez üst üste 8 galibiyet aldı.

Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray daha sonra Sivasspor'la içeride oynayacak. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiki hedef 2012'deki 9'da 9 yaptığı seriyi geçmek.

TERİM'İN YAKIN TARİHTEKI GALİBİYET SERİLERİ:

2012 | 9'da 9
2018 | 9'da 9
2020 | 8'de 8
2021 | 8'de 8
2013 | 7'de 7
2017 | 7'de 7


KALESİNİ DE KAPATTI

Galatasaray 8'de 8 yaparken 18 gol attı, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera'nın da büyük katkısıyla sarıkırmızılılar bu sezon en fazla Süper Lig maçında (13) kalesini gole kapatan takım oldu. En son 2017-18 sezonunda toplam 14 maçta gol yemeyen Galatasaray, yeni bir destan yazacak. 



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