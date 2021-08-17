Galatasaray, son 10 sezonun 8'ine galibiyetle başladı

Galatasaray, Giresunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ligin ilk haftalarında gösterdiği başarılı performansı bu sezon da sürdürdü.



Sarı-kırmızılı takım, son 10 sezonda ligde oynadığı ilk hafta maçlarının 8'inden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu maçların birini kaybeden Galatasaray, birinde ise berabere kaldı.



Galatasaray, lig tarihinde ise ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.



- Cicaldau golle başladı



Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, forma giydiği ilk resmi maçta ağları havalandırdı.



UEFA'ya bildirilen listede ismi yer almadığı için Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarında görev alamayan Rumen futbolcu, ilk kez Giresunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giydi.



Alexandru Cicaldau, müsabakanın 45+1. dakikasında penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.



Galatasaray'da Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Alpaslan Öztürk de yeni takımlarıyla ilk lig maçına çıktı.



- Diagne'den 3. gol



Giresunspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlarda 3. kez ağları havalandırdı.



Karşılaşmada bir de penaltı kaçıran Diagne, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV Eindhoven ile İstanbul'da oynadığı rövanş maçı ve UEFA Avrupa Ligi elemesinde St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı rövanş müsabakasında birer kez topu filelere göndermişti.



