Galatasaray, son 10 sezonun 8'ine galibiyetle başladı

Galatasaray, Giresunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ligin ilk haftalarında gösterdiği başarılı performansı bu sezon da devam ettirdi.

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray, son 10 sezonun 8'ine galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2021 15:40
Galatasaray, Giresunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ligin ilk haftalarında gösterdiği başarılı performansı bu sezon da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, son 10 sezonda ligde oynadığı ilk hafta maçlarının 8'inden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu maçların birini kaybeden Galatasaray, birinde ise berabere kaldı.

Galatasaray, lig tarihinde ise ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

- Cicaldau golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, forma giydiği ilk resmi maçta ağları havalandırdı.

UEFA'ya bildirilen listede ismi yer almadığı için Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarında görev alamayan Rumen futbolcu, ilk kez Giresunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Alexandru Cicaldau, müsabakanın 45+1. dakikasında penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray'da Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Alpaslan Öztürk de yeni takımlarıyla ilk lig maçına çıktı.

- Diagne'den 3. gol

Giresunspor karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlarda 3. kez ağları havalandırdı.

Karşılaşmada bir de penaltı kaçıran Diagne, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV Eindhoven ile İstanbul'da oynadığı rövanş maçı ve UEFA Avrupa Ligi elemesinde St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı rövanş müsabakasında birer kez topu filelere göndermişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.