Galatasaray, Samardzic için devrede

Transfere Michy Batshuayi'yle girip daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, çalışmalarını gizli bir şekilde yürütüyor...
Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin ismini sır gibi sakladığı orta sahanın Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını soruşturan Galatasaray, resmi teklif sunmayı düşünüyor.
DEVLER LİGİ KOZU
Udinese, bir süre önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Samardzic'e 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Türkiye'ye sıcak bakmayan yıldız orta sahayı Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.
Samardzic'te gözünü karartan Aslan, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.
LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?
Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Futbola Hertha Berlin altyapısında başladı.
Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Samardzic, 2020 yazında 500 bin Euro'ya Leipzig'e transfer oldu. 1 yıl burada top koşturan Sırp orta saha, 3 milyon Euro'ya Udinese'nin yolunu tuttu.
İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin ismini sır gibi sakladığı orta sahanın Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını soruşturan Galatasaray, resmi teklif sunmayı düşünüyor.
DEVLER LİGİ KOZU
Udinese, bir süre önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Samardzic'e 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Türkiye'ye sıcak bakmayan yıldız orta sahayı Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.
Samardzic'te gözünü karartan Aslan, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.
LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?
Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Futbola Hertha Berlin altyapısında başladı.
Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Samardzic, 2020 yazında 500 bin Euro'ya Leipzig'e transfer oldu. 1 yıl burada top koşturan Sırp orta saha, 3 milyon Euro'ya Udinese'nin yolunu tuttu.
İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...