Galatasaray, Samardzic için devrede

Galatasaray, Udinese'nin Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic için resmen devreye girdi. İşte transfer detayları...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Samardzic için devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 09:13
Transfere Michy Batshuayi'yle girip daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, çalışmalarını gizli bir şekilde yürütüyor...

Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin ismini sır gibi sakladığı orta sahanın Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını soruşturan Galatasaray, resmi teklif sunmayı düşünüyor.

DEVLER LİGİ KOZU

Udinese, bir süre önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Samardzic'e 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Türkiye'ye sıcak bakmayan yıldız orta sahayı Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.

Samardzic'te gözünü karartan Aslan, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.

LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?

Lazar Samardzic, 24 Şubat 2002'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Futbola Hertha Berlin altyapısında başladı.

Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Samardzic, 2020 yazında 500 bin Euro'ya Leipzig'e transfer oldu. 1 yıl burada top koşturan Sırp orta saha, 3 milyon Euro'ya Udinese'nin yolunu tuttu.

İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro... 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery