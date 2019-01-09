'a transfer olan'in yerine arayışlarını sürdüreniçinbasınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Polonya basınında yer alan haberde 2015 yılında bu yanaforması giyen kanat oyuncusuiçin Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Haberde sarı-kırmızılı takımın, Polonya temsilcisiyle 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğuna yer verildi.2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.