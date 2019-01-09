Al Ittihat'a transfer olan Garry Rodrigues'in yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray için Polonya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Polonya basınında yer alan haberde 2015 yılında bu yana Lechia Gdansk forması giyen kanat oyuncusu Lukas Haraslin için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Haberde sarı-kırmızılı takımın, Polonya temsilcisiyle 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğuna yer verildi.
2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.
22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.
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Polonya basınında yer alan haberde 2015 yılında bu yana Lechia Gdansk forması giyen kanat oyuncusu Lukas Haraslin için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Haberde sarı-kırmızılı takımın, Polonya temsilcisiyle 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğuna yer verildi.
2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.
22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın