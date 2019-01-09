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Galatasaray, Rodrigues'in alternatifini Polonya'da buldu

Galatasaray, Garry Rodrigues'in alternatifini Polonya temsilcisi Lechia Gdansk'da buldu; Lukas Haraslin...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, Rodrigues'in alternatifini Polonya'da buldu
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09 Ocak 2019 23:35
Al Ittihat'a transfer olan Garry Rodrigues'in yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray için Polonya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Polonya basınında yer alan haberde 2015 yılında bu yana Lechia Gdansk forması giyen kanat oyuncusu Lukas Haraslin için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Haberde sarı-kırmızılı takımın, Polonya temsilcisiyle 22 yaşındaki Slovak oyuncu için anlaşmaya yakın olduğuna yer verildi.

2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.

22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.



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