Galatasaray penaltı atamıyor!

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı atışı ile bu sezon gole çeviremediği penaltı sayısı 3 oldu.



78'de oyuna giren Mostafa Mohamed, 81'de skora beraberliği getirecek penaltı golünü atamadı. Aslan böylece ligdeki son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamış oldu.



Galatasaray 'da gole en yakın isim olarak Mbaye Diagne sahne aldı. Beşiktaş 'ın savunma oyuncularını oyunda kaldığı süre boyunca rahatsız etmeye çalışan Diagne'nin yerine 78. dakikada, Rusya'da 1-0 kazanılan Lokomotiv Moskova mücadelesinde ilk 11'de yer alan Mostafa Mohamed girdi. Mohamed, derbinin kırılma anlarından birine imzasını attı. oyuna girdikten kısa bir süre sonra Sarıkırmızılılar, skoru 2-2'ye getirmek adına penaltı kazandı.



Ligde 3 golü var



81'de topun başına geçen Mısırlı futbolcunun vuruşunda kaleci Ersin başarılıydı. 23 yaşındaki forvet, kaçırdığı bu fırsat sonrası büyük bir şok yaşadı. Böylece Galatasaray da bu sezon Süper Lig 'de kazandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamış oldu. Sezon başında Bordeaux'ya gitmesi beklenen ancak daha sonra takımda kalan genç futbolcu, ligde forma giydiği 9 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı.





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