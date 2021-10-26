Galatasaray penaltı atamıyor!

Beşiktaş maçının 81. dakikasında kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Galatasaray, bu sezon kullandığı 4 penaltının 3'ünü kaçırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Galatasaray penaltı atamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2021 12:15
Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı atışı ile bu sezon gole çeviremediği penaltı sayısı 3 oldu.

78'de oyuna giren Mostafa Mohamed, 81'de skora beraberliği getirecek penaltı golünü atamadı. Aslan böylece ligdeki son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamış oldu.

Galatasaray 'da gole en yakın isim olarak Mbaye Diagne sahne aldı. Beşiktaş 'ın savunma oyuncularını oyunda kaldığı süre boyunca rahatsız etmeye çalışan Diagne'nin yerine 78. dakikada, Rusya'da 1-0 kazanılan Lokomotiv Moskova mücadelesinde ilk 11'de yer alan Mostafa Mohamed girdi. Mohamed, derbinin kırılma anlarından birine imzasını attı. oyuna girdikten kısa bir süre sonra Sarıkırmızılılar, skoru 2-2'ye getirmek adına penaltı kazandı.

Ligde 3 golü var

81'de topun başına geçen Mısırlı futbolcunun vuruşunda kaleci Ersin başarılıydı. 23 yaşındaki forvet, kaçırdığı bu fırsat sonrası büyük bir şok yaşadı. Böylece Galatasaray da bu sezon Süper Lig 'de kazandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamış oldu. Sezon başında Bordeaux'ya gitmesi beklenen ancak daha sonra takımda kalan genç futbolcu, ligde forma giydiği 9 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.