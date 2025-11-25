Galatasaray, Osimhen'siz kazanamıyor!

Galatasaray, Victor Osimhen olmadan Şampiyonlar Ligi'nde kazanamadı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bu sezon oynamadığı iki Devler Ligi maçında da mağlubiyet yaşadı.
Osimhen olmadan Eintracht Frankfurt ve Union Saint-Gilloise maçlarını kaybeden Galatasaray, yıldız golcüsü ile Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bu sezon oynamadığı iki Devler Ligi maçında da mağlubiyet yaşadı.
Osimhen olmadan Eintracht Frankfurt ve Union Saint-Gilloise maçlarını kaybeden Galatasaray, yıldız golcüsü ile Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup etmeyi başardı.