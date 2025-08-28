Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray , Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.

İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray cephesi, Onyedika'nın transfer şartlarını ve oyuncunun taleplerini öğrenmek üzere ilk teması kurdu.

Teknik heyetin beğenisini kazanan genç orta saha oyuncusu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği belirtiliyor.

Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, dinamik yapısı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Galatasaray'ın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rotasyona gidebilmek için bir orta saha daha istediği belirtildi.

CLUB BRUGGE KARNESİ

Brugge formasıyla 150 resmi maça çıkan Onyedika 6 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.