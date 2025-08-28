28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'nın menajeriyle görüşerek transfer şartlarını sordu.

calendar 28 Ağustos 2025 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 13:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı.
 
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.
 
İLK TEMAS KURULDU
 
Galatasaray cephesi, Onyedika'nın transfer şartlarını ve oyuncunun taleplerini öğrenmek üzere ilk teması kurdu.
 
Teknik heyetin beğenisini kazanan genç orta saha oyuncusu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği belirtiliyor.
 
Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, dinamik yapısı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Galatasaray'ın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rotasyona gidebilmek için bir orta saha daha istediği belirtildi.
 
CLUB BRUGGE KARNESİ
 
Brugge formasıyla 150 resmi maça çıkan Onyedika 6 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.