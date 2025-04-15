Galatasaray, o dünya yıldızı için kolları sıvadı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonu futbolu bırakmayı planlayan Dries Mertens yerine yıldız bir oyuncu transferi planlıyor. Sarı-Kırmızılıların hedefindeki ilk isim Manchester City forması giyen Bernardo Silva.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, o dünya yıldızı için kolları sıvadı!
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15 Nisan 2025 13:46
Galatasaray transfer döneminde futbol dünyasını yine sarsmaya hazırlanıyor.

Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Cimbom, Manchester City'nin yıldızı Bernando Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL

İngiliz kulübünün satmaya karar verdiği 30 yaşındaki 10 numaranın ilk talibi Benfica oldu.

Ancak Silva konusunda Benfica'nın zorlu rakipleri olduğu ve bunlar arasında Galatasaray ile Barcelona'nın da yer aldığı belirtildi.

Benfica'nın yüksek maaş ödemeyi düşünmediği, Barcelona'da ise yedek kalma ihtimali yüksek olduğu için tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ı tercih edebileceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bir yıl daha sözleşmesi olan Bernando Silva, bu sezon 27 maçta 2 gol, 4 asistle beklentilerin çok altında kaldı. 

 
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