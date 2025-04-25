Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da protesto ihtimali!

Eyüpspor ile ilgili Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İstanbul ekibinde futbolcuların bir süredir paralarını alamadığı ve protestoya hazırlandığı belirtildi.

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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da protesto ihtimali!
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25 Nisan 2025 11:53
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor'da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

HT Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da kulüp, futbolculara bir süredir ödeme yapmıyor.

PARALAR ÖDENMİYOR, PRİMLER GEÇ YATIYOR

Maaşların ödenmemesinin yanı sıra primlerin de oldukça geç hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

ANTRENMANA ÇIKMAYABİLİRLER

Bu nedenle bazı futbolcuların sıkıntı çektiği ve antrenmana çıkmayarak durumu protesto edebilecekleri aktarıldı.

Eyüpspor'un Galatasaray'ı sahasında ağırlayacağı mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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