GRUPTA PUAN DURUMU

MAÇ 8 DAKİKA DURDU

İLK TEHLİKE CENGİZ ÜNDER'DEN

MARSİLYA'DA EN ETKİLİ İSİM CENGİZ

KEREM GOLE YAKLAŞTI

MARSİLYA YİNE DİREĞE TAKILDI

SACHA BOEY SAKATLANDI

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

E Grubu 2. hafta maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol çıkmadı ve 0-0'lık sonuçla Galatasaray Fransa'dan 1 puanı aldı.Karşılaşma boyunca iki takım da düşük tempoda oynarken, sarı-kırmızılılar sadece 45+8. dakikada Kerem ile gole yaklaştığı pozisyonda kaleci Pau Lopez'i geçemedi. Marsilya da 90 dakika boyunca Muslera'nın koruduğu kaleye sadece 2 isabetli şut gönderebildi ancak 2 topları da direkten döndü.Öte yandan Marsilya'nın 75. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Bu sonucun ardından ilk maçtaki Lazio galibiyetiyle Galatasaray puanını 4 yaparken, açılış haftasında Lokomotiv Moskova ile 0-0 berabere kalan Marsilya puanını 2 yaptı.Grubun 3. hafta maçları 21 Ekim tarihinde oynanacak ve Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Marsilya ise Lazio deplasmanına gidecek.4 puan, Galatasaray3 puan, Lazio2 puan, Marsilya1 puan, Lokomotiv MoskovaKarşılaşma, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 38. dakikada hakem Alejandro Hernandez tarafından durduruldu.İki takım taraftarları arasında gerginliğin de başlamasıyla, önce teknik direktör Fatih Terim, daha sonra da kaleci Fernando Muslera sarı-kırmızılı futbolseverlerin bulunduğu tribüne gidip, sakin kalınmasını istedi.Zaman zaman güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, stat hoparlörlerinden Türkçe ve Fransızca uyarı anonsları yapıldı.Müsabaka 8 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.Marsilya ilk dakikalarda kontrolü elinde tutarken, 8. dakikada Cengiz Ünder ile ilk tehlike yaşandı.Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Taylan'dan seken top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.İlk yarım saatte Galatasaray oyunda dengeyi sağlarken, iki taraf da ciddi bir üstünlük sağlayamadı.Marsilya'da 2. tehlike de Cengiz ile geldi. Milli oyuncunun sağ çaprazdan uzak köşeye doğru çektiği şutta Muslera gole izin vermedi.Galatasaray'ın karşılaşmadaki en tehlikeli pozisyonu, mücadelenin 45+8. dakikasında geldi.Savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in şutunda Pau Lopez gole izin vermedi.2. yarıda da oyun dengede giderken, Marsilya bir korner sonrasında tehlike yarattı.Sol kanattan Payet'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saliba kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.Galatasaray'da sakatlıktan geri döner dönmez ilk 11'e giren Sacha Boey, mücadelenin 64. dakikasında sakatlandı.Boey'in yerine Yedlin oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 75. dakikasında hakemin yaptığı büyük hata VAR sonrasında düzeltilti.Guendouzi ceza sahasının sağında Van Aanholt ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı iptal edildi.9. dakikada Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.35. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.