Galatasaray, Kopenhag kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kopenhag kadrosunu açıkladı
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11 Aralık 2023 16:14
Son güncelleme 11 Aralık 2023 17:08
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kamp kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.





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