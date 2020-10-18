Galatasaray kararını verdi: Marcelo Saracchi teklifi

ONYEKURU DERS OLDU



6 numara takviyesi yapamadan transfer dönemini kapatan Galatasaray, ocak ayını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına takım içinden bir isim yazıldı: Marcelo Saracchi... Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Fatih Terim, Fenerbahçe ve Rangers maçlarında eksikliği çok hissedilen Uruguaylı sol bekin takımda kalmasını istiyor. Yönetim ara transferde Saracchi için Leipzig'le yeniden masaya oturacak.Henry Onyekuru'nun bonservisini almayarak hata yapan Galatasaray, benzer pişmanlığı Saracchi'de yaşamak istemiyor. Ocak ayında Marcao ya da Luyindama yüksek fiyatlara satılırsa, sarı-kırmızılılar Alman kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin bonservisini almaya çalışacak.Leipzig, Galatasaray'a verdiği 22 yaşındaki sol bekin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmamıştı."Galatasaray teknik heyetinin Marcelo Saracchi'yi devre arasında transfer etme felsefesini doğru buluyorum. Ancak oyuncunun sözleşmesinde 'Şu ücrete serbest kalır' diye bir madde yok. Galatasaray'da müthiş bir çıkış yakalayan ve etkili bir hücum beki olan Uruguaylı oyuncunun performansı fiyatını belirleyecek. Eğer belli bir ücreti olsaydı, bu oyuncuyu transfer etmek daha kolaylaşırdı. Ancak Saracchi alınırsa Galatasaray 8 yıl boyunca sol bek düşünmez. Leipzig, Saracchi'yi G.Saray'a kiralarken satın alma bedeli koymadı. Belli ki Alman kulübü, oyuncunun performansını yakından izliyor. Saracchi'nin 2023'te bitecek bir sözleşmesi var. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istemesi doğru bir karar ama kozlar Leipzig'in elinde."