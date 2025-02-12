Galatasaray kamp kadrosunda 10 eksik

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda 3 cezalı, 3 sakat ve 4 liste dışı isim yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kamp kadrosunda 10 eksik
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12 Şubat 2025 15:53
Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.

Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:





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