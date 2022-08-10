Galatasaray, Jannik Vestergaard'ı gündemine aldı

Galatasaray'da artık Victor Nelsson'un ayrılığı yavaş yavaş yaklaşıyor. Sevilla'dan teklif alan Danimarkalı yıldızla ilgili pazarlıklar devam ederken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da dün yaptığı açıklamada gelinen durumu anlattı.Erden Timur, Nelsson'un teklifler olduğunu, Danimarkalı yıldızın ayrılmak istediğini ve stoper arayışlarının sürdüğünü söyledi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Jannik Vestergaard'ın transferi için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.Danimarka Milli Takımı'nda Victor Nelsson ile beraber görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 17.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Jannik Vestergaard 20 maçta forma giydi.Bu sezonun planlamasında 5. stoper pozisyonuna düşen Danimarkalı futbolcunun adı bir ara Trabzonspor ile de anılmıştı. Ancak Bordo- Mavililer yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.Galatasaray ve Vestergaard cephesinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.