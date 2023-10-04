Galatasaray, İngiltere'de ilk kez kazandı

Galatasaray, dış sahada İngiliz takımlarına karşı 11. maçta ilk kez kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İngiltere'de ilk kez kazandı
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04 Ekim 2023 14:28
Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.

Daha önce iç sahada 10, deplasmanda 10 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 21 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.

Elde ettiği galibiyetlerin tamamını sahasında alan Galatasaray, dış sahada İngiliz takımlarına karşı galip gelemedi.

Manchester United galibiyetiyle bu sezon için önemli bir adım atan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki kötü istatistiğini de sonlandırmış oldu

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