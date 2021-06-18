Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan

Geçerli 778 oyun 446'sını alan Aykutalp Derkan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçimini kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
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18 Haziran 2021 17:04
Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan oldu.

Niyazi Yelkencioğlu ile girdiği seçimi kazanan Aykutalp Derkan,778 geçerli oyun 446'sını aldı ve rakibine 114 oy fark attı.

Genel kurulda Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.

Toplam 2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.


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