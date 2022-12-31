Galatasaray'ın yeni Burak Yılmaz'ı; Barış Alper

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da zirve mutluluğu yaşanıyor. 90+5'te attığı golle Galatasaray'a 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz dikkat çekmeye devam ediyor.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı tutacak gibi görünüyor. Barış'tan yeni bir Burak Yılmaz yaratmak isteyen ve Dünya Kupası için verilen arada genç oyuncuyu ileri uçta deneyen Okan Buruk, Sivasspor deplasmanda bunun karşılığını aldı.Barış Alper, Sivasspor karşısında 73. dakikada oyuna girip 90+5'te galibiyeti getiren gole imza atarken en çok da hocasının yüzünü güldürdü. Merkezde de etkili olacağının sinyalini hazırlık maçlarında veren ve önümüzdeki dönemde kanattan çok bu bölgede değerlendirilmesi düşünülen 22 yaşındaki oyuncu Burak Yılmaz'ı andırıyor. Genç yıldızın kariyerinin yine kanattan merkeze çekilen Burak Yılmaz gibi olup olmayacağını ilerleyen zaman gösterecek. Ne var ki genç futbolcu yeni rolünden oldukça memnun görünüyor. Barış Alper'in Sivasspor deplasmanında kazandırdığı 3 puan ligin en önemli kırılmalarından biri olarak kayıtlara geçti.22 yaşındaki yıldız bu sezon 12 resmi maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Barış Alper bilhassa Rezerv Lig oynanırken 2 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 4 asistle dikkat çekmişti.Süper Lig'de Sivasspor deplasmanından kayıpsız dönen Galatasaray'da 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı. Dün sabah Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Sivasspor karşısında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Antrenman sonrası da takım 2 gün izne çıktı.