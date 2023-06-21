Galatasaray'ın ilk rakibi Sturm Graz

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ilk rakibi Sturm Graz
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21 Haziran 2023 09:58
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi karşılaşacağı ilk rakip belli oldu.

Avusturya ekiplerinden Sturm Graz, sarı-kırmızılılar ile 18 Temmuz'da hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık programı için, "27 Haziran'da antrenmanlara başlıyoruz. 8 Temmuz Avusturya kampı başlıyor. Gitmeden burada bir maçımız var. Orada 3 maç planlıyoruz. Ondan sonra döndükten sonra maç haftası oluyor." diye konuşmuştu.



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