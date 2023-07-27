Galatasaray'ın hedefindeki genç on numara

Galatasaray, Sparta Prag'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha Adam Karabec ile ilgileniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Galatasaray'ın hedefindeki genç on numara
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2023 16:17
Galatasaray, Çekya ekiplerinden Sparta Prag forması giyen 20 yaşındaki on numara oyuncusu Adam Karabec için yeniden temaslara başladı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan genç yıldız için Çek ekibi Sparta Prag'ın 10 milyon euro bonservis beklentisi var. Sarı Kırmızılı Yönetim, bu rakamı düşürerek transferi kısa bir süre içinde bitirmek istiyor.

18 GOL, 11 ASİST

Adam Karabec, kariyerinde 134 maçta forma giydi. 18 gol atarken 11 de asist yaptı.

ADAM KARABEC KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Adam Karabec, Sparta Prag altyapısından çıktı. 19 yaşındaki genç yetenek, geçen sezon 33 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Hem orta hem on numara bölgesinde oynayan Karabec, sol ayağını kullanıyor. Karabec, Çekya Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde U15, U16, U17, U19 ve U21'de forma giydi.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery