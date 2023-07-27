, Çekya ekiplerindenforması giyen 20 yaşındaki on numara oyuncusuiçin yeniden temaslara başladı.Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan genç yıldız için Çek ekibi Sparta Prag'ınonservis beklentisi var. Sarı Kırmızılı Yönetim, bu rakamı düşürerek transferi kısa bir süre içinde bitirmek istiyor.Adam Karabec, kariyerinde 134 maçta forma giydi. 18 gol atarken 11 de asist yaptı.Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Adam Karabec, Sparta Prag altyapısından çıktı. 19 yaşındaki genç yetenek, geçen sezon 33 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Hem orta hem on numara bölgesinde oynayan Karabec, sol ayağını kullanıyor. Karabec, Çekya Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde U15, U16, U17, U19 ve U21'de forma giydi.