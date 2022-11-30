X

Galatasaray'ın gündemindeki Bento için yeşil ışık

Galatasaray'ın gündemine giren Atletico PR takımında forma giyen kaleci Bento için sürpriz bir haber yapıldı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'ın gündemindeki Bento için yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2022 11:16
Bento Krepski
Bento Krepski
Athletico Paranaense
Geleceği düşünerek kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Atletico PR takımında forma giyen Bento girdi.

Genç file bekçisi için Paranaense eyaletinin en büyük gazetesi olan Bem Parana'dan sürpriz bir haber yapıldı.

Haberde, Atletico PR'nin 2023 planından bahsedilirken Bento için; "Avrupa'dan takımların gözdesi olan Bento takımdan ayrılabilir. Atletico PR pazarlık yapılması için yeşil ışık yaktı" denildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ