Geleceği düşünerek kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Atletico PR takımında forma giyen Bento girdi.Genç file bekçisi için Paranaense eyaletinin en büyük gazetesi olan Bem Parana'dan sürpriz bir haber yapıldı.Haberde, Atletico PR'nin 2023 planından bahsedilirken Bento için; "Avrupa'dan takımların gözdesi olan Bento takımdan ayrılabilir. Atletico PR pazarlık yapılması için yeşil ışık yaktı" denildi.